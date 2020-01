Morreu o ator e encenador Norberto Barroca

Hoje às 18:58 Facebook

O ator, encenador, autor e figurinista Norberto Barroca morreu esta quinta-feira, 2 de janeiro, aos 82 anos, informou a Câmara Municipal da Marinha Grande, que decretou luto municipal.

Norberto Barroca nasceu na Marinha Grande em 1937 e tinha formação em Arquitetura e História, mas notabilizou-se sobretudo pela múltipla atividade teatral enquanto ator, declamador, encenador, cenógrafo, figurinista, professor e autor.

Oriundo do teatro universitário, Norberto Barroca estreou-se profissionalmente no teatro no Grupo Fernando Pessoa, em 1960.

Entre outros, trabalhou nos grupos Casa da Comédia, Teatro Aberto, Teatro Estúdio de Lisboa, Companhia Nacional de Teatro, 1.º Acto, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Maria Matos, A Barraca, Teatro ABC e Teatro Maria Vitória, Seiva Trupe e Teatro Experimental do Porto, do qual foi diretor artístico entre 1998 e 2009.

A mais recente obra de Norberto Barroca foi a encenação que comemorou os 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha Grande, espetáculo que ocorreu a 19 de outubro de 2019.