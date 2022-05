Morreu o ator norte-americano Ray Liotta

JN/Agências Hoje às 18:45 Facebook

O ator norte-americano, Ray Liotta, de 67 anos, morreu enquanto dormia, na República Dominicana, onde estava a filmar.

O ator tornou-se conhecido do público pelo seu papel como protagonista em "Tudo Bons Rapazes" ("Goodfellas", 1990), de Martin Scorsese. Liotta assumiu o papel principal de Henry Hill, um bandido que se apaixona pela máfia italo-norte-americana.

Com uma carreira de 40 anos, encontrava-se a filmar "Dangerous Waters", realizado por John Barr, com Eric Dane e Odeia Rush. O ator, que participou em filmes como "Campo de Sonhos" (1989), de Phil Alden Robinson, e "Cop Land- Zona Exclusiva" (1997), de James Mangold, tinha recentemente voltado à ribalta, participando em projetos como a prequela de "Sopranos", "The Many Saints of Newark", no qual desempenhou dois papéis.

Destacou-se igualmente no filme de Noah Baumbach "História de um Casamento" (1989), com Júlia Greer e Adam Driver, entre outros.

Nascido em Nova Jersey, a 18 de dezembro de 1954, foi adotado aos seis meses, depois de ter sido deixado num orfanato. Viveu ainda em Nova Iorque, antes de se mudar para Los Angeles para seguir a carreira cinematográfica como ator.

Ray Liotta, que tinha anunciado recentemente o seu noivado com Jacy Nittolo, deixa uma filha, Karsen.