Morreu o ator Philip Baker Hall da série "Seinfeld" aos 90 anos

O ator Philip Baker Hall, que entrou em filmes do realizador Paul Thomas Anderson e na série televisiva "Seinfeld,", morreu domingo aos 90 anos, na Califórnia, Estados Unidos.

Holly Wolfle Hall, mulher do ator há quase 40 anos, disse que Baker Hall morreu "rodeado pelas suas pessoas mais queridas em Glendale, na Califórnia. Disse ainda que o ator se encontrava bem até há algumas semanas e passou os dias finais bem-disposto, a refletir sobre a vida.

Nascido em Toledo, Ohio, Philip Baker Hall viajou muito enquanto ator, e participou em filmes e em séries televisivas até o realizador Paul Thomas Anderson, ainda desconhecido, o ter convidado a participar no filme "Cigarros & Café", em 1993.

Depois entrou em "Hard Eight" (1997), que lhe catapultou a carreira, entrando ainda nas longas-metragens "Boogie Nights" e "Magnólia", do mesmo cineasta. Hall também ficou conhecido por ter sido um dos mais carismáticos personagens da série "Seinfield", como Joe Buckman.

Outros dos créditos incluem o desempenho como Presidente norte-americano Richard Nixon no drama de Robert Altman's "Secret Honor" (1984). Também entrou em "The Truman Show", "The Insider", "Zodiac", "Argo" e "Rush Hour".