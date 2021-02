Adeus Capitão Von Trapp

João Antunes Hoje às 19:41 Facebook

Christopher Plummer tinha 91 anos e ainda estava em atividade.

Os últimos tempos não têm sido fáceis para os cinéfilos e os amantes do espetáculo nas telas, nos palcos ou no pequeno ecrã, com o desaparecimento de vários dos nossos ídolos. E quem não se lembra dessa personagem extraordinária que é Von Trapp, o viúvo capitão da Marinha que, nas montanhas austríacas dos anos 1930, sob a ameaça nazi, escreve a um convento próximo em busca de uma ama para os seus sete filhos?

O resto é História, com "Música no coração" a destronar em 1965 "E tudo o vento levou", que há um quarto de século era o filme mais rentável do Cinema, a cimentar o estatuto de estrela que Julie Andrews trazia já de "Mary Poppins" e a colocar Christopher Plummer também na categoria dos ícones incontornáveis da sétima arte.

Aos 91 anos, o ator canadiano deixou-nos, e deixou atrás de si uma longa carreira de 70 anos e de mais de duas centenas de aparições no cinema e na televisão. Sempre sólido, com uma voz e uma dicção inconfundíveis, um verdadeiro senhor da arte de representar, nunca deixou ficar mal as suas personagens mas, curiosamente, só muito tarde receberia a consagração da Academia de Hollywood.

Depois de uma primeira nomeação para Melhor Ator Secundário em 2010 por "A última estação", receberia finalmente um Oscar, na mesma categoria, dois anos mais tarde, por "Assim é o amor", tornando-se então o mais velho ator a conseguir uma estatueta. E quebrando novo recorde já em 2018 quando, aos 88 anos, se tornou o mais velho candidato nas categorias de interpretação, pelo papel secundário em "Todo o dinheiro do Mundo".

Christopher Plummer nasceu a 13 de dezembro de 1927 em Toronto, no Canadá. Desde 1950 que aparece nos palcos do seu país, tendo-se estreado na Broadway, em Nova Iorque, em 1954, numa altura em que já era presença regular em teledramáticos, na que é hoje considerada a Era de Ouro da televisão americana. No cinema, estreia-se quatro anos mais tarde, entrando logo em filmes como "A floresta interdita" de Nicholas Ray, ou "A queda do império romano" de Anthony Mann, mas seria apenas após o sucesso estrondoso de "Música no coração" que inicia uma carreira regular no cinema, que nunca mais abandonaria.

A sua figura prestou-se muito a filmes históricos, de guerra ou em adaptações de grandes clássicos, tendo conhecido enorme sucesso no pequeno ecrã com a sua interpretação de "Hamlet". De entre os seus filmes mais conhecidos destacam-se ainda "O homem que queria ser rei", onde fez de Rudyard Kipling; "Jesus da Nazaré", onde interpreta Herodes; "Processo arquivado por ordem real", onde é um excelente Sherlock Holmes; "Star trek VI: O continente desconhecido"; "Malcolm X" de Spike Lee; ou "Alexandre, o grande", onde Oliver Stone lhe dá o papel de Aristóteles.

Christopher Plummer foi casado com as atrizes Tammy Grimes, Patricia Lewis e Elaine Taylor, com quem celebrara em outubro as bodas de ouro.