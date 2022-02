Morreu o cineasta e jornalista brasileiro Arnaldo Jabor

Hoje às 15:31 Facebook

O cineasta, escritor e jornalista brasileiro Arnaldo Jabor morreu esta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Brasil, devido a complicações decorrentes de um derrame sofrido dezembro, noticiaram os media locais. Tinha 81 anos.

Emergente do movimento "Cinema Novo", no Brasil, Jabor iniciou a carreira com a longa-metragem "Opinião Pública" de 1967, considerado um inovador documentário sobre a forma como o brasileiro olha para a sua própria realidade.

Dirigiu filmes como "Tudo bem" (1978), "O casamento" (1975) e "Eu sei que vou te amar" (1986), que ganhou a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes.

Encenou também "Toda nudez será castigada" (1973), adaptação de uma peça de Nelson Rodrigues que faz uma crítica à moral burguesa. A peça foi distinguida no Festival de Gramado (Brasil) pelo papel principal da atriz Darlene Glória. O último filme, "A Suprema Felicidade", foi lançado em 2010.

Entre as suas obras literárias, destacam-se "Pornopolítica" (2006) e "Amor é prosa, Sexo é poesia" (2004).

Jabor, um provocador crítico de governos de diferentes matizes e que chegou a ser censurado pela ditadura militar, foi internado no dia 17 de dezembro num hospital de São Paulo e, inicialmente, registou alguma melhoria.

Desde 1990 era comentador político na Rede Globo desde os anos 1990, participação que cessou em novembro passado devido a problemas de saúde.