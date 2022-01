A última sessão de Peter Bogdanovich

João Antunes Hoje às 18:55 Facebook

Realizador americano faleceu aos 82 anos.

Peter Bogdanovich faleceu ontem na sua casa de Los Angeles. Realizador, ator, crítico e historiador de cinema, Bogdanovich é um dos nomes cruciais na viragem do cinema clássico americano para a chamada Nova Hollywood.

No seu filme mais emblemático, "A última sessão", nomeado para oito Oscars em 1971 e vencedor de duas estatuetas, a história decorre numa pequena localidade em que a sala de cinema vai fechar, exibindo o clássico "Rio vermelho" de Howard Hawks. Seria no entanto a outro mestre dos westerns que dedicaria um famoso documentário, "Directed by John Ford". De entre os seus outros filmes, destacam-se ainda "Que se passa, doutor?", "Lua de papel" ou "Daisy Miller".

Concebido ainda na Europa, o pai, um sérvio cristão ortodoxo, e a mãe, oriunda de uma abastada família de judeus austríacos, fugiram do nazismo e estabeleceram-se em Nova Iorque, onde Peter Bogdanovich nasceria, a 30 de julho de 1939.

A sua primeira grande paixão foi a interpretação, tendo estudado com a lendária Stella Adler. Ainda na década de 1950 começa a aparecer em pequenos papéis na televisão e em peças de teatro durante o verão. Mas a sua cinefilia era mais forte. Reza a lenda que chegava a ver mais de 400 filmes por ano, começou a organizar sessões no MOMA e dedicou muito tempo ao estudo da obra de Hawks e Ford, entre outros, tendo ainda publicado um livro sobre este último.

Como Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, e mais tarde James Cameron ou Jonathan Demme, Bogdanovich começou a carreira de realizador sob a égide do lendário produtor Roger Corman, cujo título da autobiografia diz tudo sobre os seus princípios: "Como produzi mil filmes em Hollywood sem perder um cêntimo".

É pois com um filme de baixo orçamento que Bogdanovich se estreia em 1968, mas "Targets", uma obra de horror com um dos grandes atores do género, Boris Karloff, tornar-se-ia um verdadeiro filme de culto. Seria no entanto com "A última sessão", de 1971, que o realizador se estabeleceria. Passado em 1951 e escrito com Larry McMurtry, com base no livro deste, daria a Cloris Leachman e ao fordiano Ben Johnson os Oscars de interpretação secundária e duas nomeações a Bogdanovich: realizador e argumentista. Quase 20 anos mais tarde, Bogdanovich juntaria de novo Jeff Bridges, Cybill Shepherd e Timothy Bottoms para a continuação da história, "Texasville" (1990).

O realizador conheceu um novo sucesso em 72 com "Que se passa, doutor?", uma assumida homenagem à comédia louca do período clássico, sobretudo as que levavam a assinatura de Howard Hawks. Formando The Directors Company com Francis Ford Coppola e William Friedkin, é com essa chancela que aborda o período da Grande Depressão noutro clássico instantâneo, "Lua de papel" (1973), que daria mais tarde origem a uma série de televisão.

Bogdanovich estava pronto para outros voos e não parou de filmar: "Daisy Miller", de 74, é uma adaptação de Henry James, de novo com uma esplendorosa Cybill Shepherd, que regressaria no ano seguinte ao lado de Burt Reynolds em "At long last love - Amor eterno", um título que já não correu tão bem nas bilheteiras. Ryan O"Neal e a filha, Tatum O"Neal, a dupla de "Lua de papel", juntam-se a Burt Reynolds numa visita aos primórdios do cinema, o delicioso "Nickelodeon", em 1976, que no entanto também não convenceu junto do público.

Mas Bogdanovich não parava e voltou a surpreender, com o filme de aventuras "Noites de Singapura" (79), com Ben Gazzara no protagonista, que volta na comédia romântica "Romance em Nova Iorque", anos 1981, ao lado de Audrey Hepburn. No entanto, a figura mais luminosa do filme era a jovem de 20 anos Dorothy Stratten, separada do marido e a viver uma relação amorosa com Bogdanovich.

A tragédia que se seguiu, o assassinato de Dorothy Stratten pelo marido - uma história contada no filme "Star 80", de Bob Fosse -, ainda mesmo antes da estreia do filme, marcaria para sempre a vida e a obra de Bogdanovich.

Antes de voltar a filmar, apenas em 1985, escreveu o livro "The killing of the unicorn: Dorothy Stratten (1960-1980)" e surpreenderia toda a gente ao casar-se em 1988 com a irmã mais nova de Dorothy, Louise Stratten. O casamento, considerado por muitos como uma imitação da relação de James Stewart com Kim Novak em "A mulher que viveu duas vezes", de Hitchcock, terminou em divórcio em 2001, mas Peter e Louise ainda escreveriam em conjunto o seu último filme enquanto realizador, "Ela é mesmo... o máximo", estreado em 2014.

Hollywood estava também a mudar, e se Peter Bogdanovich foi até ao fim um sobrevivente, os vários filmes e trabalhos para televisão que ainda fez, entre os quais um episódio de "Os Sopranos", nunca fizeram esquecer a sua fulgurante ascensão ao panteão da cinefilia, onde todos guardamos a partir de agora um cantinho muito especial para este homem que amava o cinema como amava a vida.