Morreu o compositor italiano Ennio Morricone, aos 91 anos.

Ennio Morricone é considerado um dos melhores compositores da história do cinema. É dele o tema do filme "O Bom, o Mau e o Vilão" (1966), do realizador Sergeo Leone, com o ator Clint Eastwood. E foi distinguido em 2016 com o Oscar de melhor banda sonora para o filme "Hateful Eight", de Quentin Tarantino.

O "maestro" italiano morreu numa clínica em Roma onde se encontrava hospitalizado após uma fratura de fémur na sequência de uma queda, segundo a agência de notícias italiana ANSA.

"Morreu ao amanhecer de 6 de julho no conforto da fé", indica o comunicado do advogado e amigo da família, Giorgio Assuma, citado pelos vários jornais italianos esta segunda-feira de manhã. "Esteve totalmente lúcido e manteve uma grande dignidade até ao último momento", acrescenta o mesmo comunicado.

Morricone é autor de mais de 500 músicas para cinema, nomeadamente dos filmes "Era uma vez no Oeste", "Era uma vez na América", "Por um Punhado de Dólares" e "Cinema Paraíso", entre outros.

"Adeus 'maestro' e obrigado pelas emoções que nos ofereceste", disse Roberto Speranza, ministro da Saúde do governo de Roma, através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter".