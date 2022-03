Morreu o encenador e ator Jorge Silva Melo

JN Hoje às 00:05, atualizado às 01:07 Facebook

O encenador, ator, cineasta, dramaturgo e tradutor português morreu aos 73 anos no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, onde estava internado.

"Um dos grandes, dos que mais fez durante décadas a fio, escrevendo, encenando, ensinando, filmando, representando, deixou-nos hoje. Muito se dirá amanhã sobre ele, por quem esteja mais bem preparado para o fazer do que eu. Eu estou apenas triste. Este início de ano com mortes sucessivas, guerra, solidão, tem sido devastador", escreveu o pianista Nuno Vieira de Almeida.

Natural de Angola, Jorge Silva Melo mudou-se para a capital portuguesa com a família no início da adolescência. Aos 15 anos deu os primeiros passos na carreira e começou a escrever sobre cinema, colaborando no suplemento juvenil do Diário de Lisboa.

Silva Melo fundou e dirigiu, com Luís Miguel Cintra, o Teatro da Cornucópia (1973-79), e fundou em 1995 a sociedade Artistas Unidos, de que era diretor artístico.

Estudou na London Film School, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, e estagiou em Berlim junto do encenador Peter Stein, e em Milão com Giorgio Strehler.

É autor das peças "Seis Rapazes Três Raparigas", "O Fim ou Tende Misericórdia de Nós", "Prometeu", e "O Navio dos Negros", entre outras.

No cinema, realizou as longas-metragens "Ninguém Duas Vezes" e "António, Um Rapaz de Lisboa" e traduziu obras de Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Bertolt Brecht, Georg Büchner, Lovecraft, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Heiner Müller e Harold Pinter.