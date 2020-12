Morreu o escritor John le Carré, autor de romances sobre espionagem, aos 89 anos

JN/Agências Hoje às 22:19 Facebook

O escritor britânico John le Carré, notabilizado pelos seus romances sobre espionagem, morreu aos 89 anos. A família confirmou este domingo que o autor morreu de pneumonia num hospital em Inglaterra na noite de sábado.

"Todos nós lamentamos profundamente a sua morte", escreveram em comunicado

Também a agência do escritor, a Curtis Brown, David Cornwell, que assinava como John le Carré, informou que o autor morreu no sábado na Cornualha, no sul da Inglaterra.

John le Carré trabalhou para os serviços de inteligência britânicos antes de levar a sua experiência para a ficção em obras como "A Toupeira" e "O Espião que Veio do Frio".

"É com grande tristeza que devo anunciar que David Cornwell, conhecido em todo o mundo como John le Carré, morreu, após uma breve doença (não relacionada a Covid-19) na Cornualha na noite de sábado, 12 de dezembro de 2020. Ele tinha 89 anos. Os nossos pensamentos estão com seus quatro filhos, suas famílias e sua esposa, Jane", disse Jonny Geller, presidente da Curtis Brown Group, a agência do escritor.