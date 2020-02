Morreu o guitarrista dos Gang Of Four, Andy Gill

Hoje às 18:54 Facebook

"O nosso grande amigo e Supremo Líder morreu hoje", escreveu a banda Gang Of Four no Facebook.

O músico Andy Gil, fundador e guitarrista dos britânicos Gang of Four, morreu aos 64 anos. As causas da morte não foram reveladas, escreve o "The Guardian".

"A digressão final do Andy, em Novembro, foi a única forma como ele se poderia despedir; com uma [guitarra] Stratocaster ao pescoço, a gritar feedback e a ensurdecer a primeira fila", escreveu a banda.

Gill nasceu em Manchester, Inglaterra, em 1956 e fundou 20 anos depois, os Gang ​​​​​​​of Four. Publicaram 10 álbuns e o disco "Entertainment!" (1979) é considerado um dos melhores da história do punk.

O guitarrista era o único membro fundador que ainda se mantinha no grupo, que lançou em 2019 "Happy Now", que levaram em digressão no ano passado. A última passagem por Portugal aconteceu precisamente durante essa tournée, no festibal EDP Vilar de Mouros.