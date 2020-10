JN Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Eddie Van Halen, guitarrista e fundador com o irmão da banda rock Van Halen, morreu vítima de cancro, aos 65 anos.

O guitarrista lutava há algum tempo com um cancro na garganta e acabou por perder a batalha, esta terça-feira, num hospital em Santa Mónica, EUA. O anúncio da morte do músico foi feito pelo filho, no Twitter.

"O meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a sua longa e árdua batalha contra o cancro esta manhã", escreveu Wolfgang Van Halen. "O meu coração está partido e penso que nunca recuperarei totalmente desta perda".

Juntamente com o irmão, Alex Van Halen, Eddie fundou a banda de rock em 1972. O vocalista da banda era David Lee Roth e o baixista, Michael Anthony.