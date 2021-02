R.N.C. Hoje às 22:43 Facebook

Joel Pina morreu esta quinta-feira aos 100 anos de idade. A notícia foi confirmada pelo Museu do Fado nas redes sociais.

O guitarrista é tido como um dos grandes nomes da música portuguesa, não só pelos longos anos de carreira, mas também pelo "contributo determinante para a consagração" do fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, escreveu a equipa do Museu do Fado nas redes sociais.

Durante 29 anos, quase três décadas, Joel Pina acompanhou a fadista Amália Rodrigues nas atuações. Porém, tantos outros artistas juntam-se ao trabalho do músico, como Tony de Matos, Cristina Branco, Fernando Maurício, Joana Amendoeira e Ricardo Ribeiro.

A RTP avança que o artista sofreu um enfarte do miocárdio em janeiro. Na próxima quarta-feira, 17 de fevereiro, iria celebrar 101 anos de idade.