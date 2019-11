Morreu o músico e crítico de jazz Manuel Jorge Veloso

Hoje às 14:37 Facebook

O músico, compositor e crítico Manuel Jorge Veloso, um dos fundadores do Quarteto do Hot Clube de Portugal, morreu esta quarta-feira aos 82 anos, em Lisboa, vítima de doença oncológica, disse à agência Lusa o investigador João Moreira dos Santos.

Segundo a mesma fonte, o velório está marcado para hoje na igreja de São Francisco Xavier, na zona de Xabregas, em Lisboa, e o funeral acontece na quinta-feira no cemitério do Alto de São João.

Jorge Moreira Veloso nasceu em 21 de maio de 1937, em Lisboa, onde obteve formação musical clássica em violino e composição.

No entanto, foi no jazz, como baterista, que acabou por se notabilizar. Na década de 1960 foi um dos fundadores do Quarteto do Hot Clube de Portugal.

Além disso, individualmente, tocou com vários músicos de jazz portugueses e estrangeiros, entre os quais Jerome Richardson, Julius Watkins, Don Byas, Chet Baker, Gerry Mulligan ou Milt Jackson.

Paralelamente, foi produtor de programas de música clássica e de jazz na RTP, onde integrou também a Comissão Diretiva de Programas e foi Chefe do Departamento de Programas Musicais.

Desde os anos 1960 até à atualidade foi autor e apresentador de vários programas de rádio dedicados ao jazz, em estações como o Rádio Clube Português, a Rádio Renascença e a Antena 2.

No cinema, foi autor da banda sonora de vários filmes e documentários, entre os quais "Belarmino" e "Uma abelha na chuva", de Fernando Lopes, e "Pedro Só", de Alfredo Tropa.

Ao longo da carreira, escreveu artigos de divulgação de jazz e foi crítico daquele género musical em vários jornais e revistas.

Manuel Jorge Veloso foi ainda professor na Escola de Cinema do Conservatório Nacional (1971/1973), integrou a direção da Juventude Musical Portuguesa (1966/1968) e foi secretário-geral da Academia de Amadores de Música (1985/1991).

Em 2014 criou, com o crítico e programador António Curvelo, o ciclo "Histórias de Jazz em Portugal", com o objetivo de divulgar "o momento único" que o jazz português está a viver, com várias gerações de músicos no ativo.