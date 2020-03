Hoje às 15:59 Facebook

O cantautor português Pedro Barroso morreu na segunda-feira à noite, com 69 anos. A notícia foi revelada pelo filho, Nuno Barroso.

O autor de temas marcantes com o "Menina (dos Olhos de água) ou de "Viva quem canta" assumia-se como um artesão de canções. E falava disso com o mesmo entusiasmo com que as cantava em palco. Já a doença o afetava mas, mesmo assim, não deixou nunca de compor. Antes do seu internamento num hospital de Lisboa tinha terminado a gravação de um próximo álbum a que deu o nome de "Novembro" e que assumiu como sendo a sua despedida das canções.

Pedro Barroso assumia, numa entrevista dada em 2009 ao JN, por ocasião dos seus 40 anos de carreira, que "a canção tem de consubstanciar algumas reflexões". E confessava mesmo haver na sua carreira um antes e um depois da "Menina (dos olhos de água). "Durante muito tempo fiz coisas que me encomendavam editorialmente para vender. Podia ter ficado por aí, pelo fazedor de chulas populares, mas optei por mudar de rumo. Sou um artesão de canções".

Pedro Barroso nasceu em Lisboa, em 1950, mas cresceu em Riachos, Torres Novas. Foi professor de Educação Física e docente do Ensino Secundário durante mais de 20 anos. Foi pioneiro no ensino de crianças surdas-mudas. Também era pintor, assinando as suas obras como Pedro Chora. No entanto, foi a música que o tornou conhecido do grande público. "Viva quem canta/ que quem canta é quem diz/ quem canta o que lhe vai no peito/ no peito vai-me um pais" tornou-se numa espécie de hino deste cantautor revelado como tal em 1969 no mítico programa da RTP Zip Zip, apresentado por Raul Solnado, Fialho Gouveia e Carlos Cruz. Neste programa cantou Pedido de Menino, Canção de Amigo e Toada da Vida.

Após o 25 de abril de 1974 Pedro Barroso envolveu-se ativamente em programas de dinamização cultural e cantou por todo o país, "em sítios onde nem eletricidade havia", como contou em várias entrevistas. mas a ele bastava-lhe uma viola e a sua voz entusiasta para cativar uma plateia. O tema "Cantarei" foi escrito nessa altura ( Vivi explosões de alegria/ Fiz-me andarilho a cantar/Cantei noite cantei dia/Canções do meu inventar).

Depois de ler lançado dois singles, "1º de maio" (arranjos de Pedro osório) e de "Pastilhas reação" (com arranjos de Jorge Palma) editou o primeiro áklbum "Lutas velhas, canto novo", em 1976. Desde então foi sempre lançando novos trabalhos num totald e mais de três dezenas de álbuns. A par daos temas em que era autor e compositor, musicou também poemas de José Saramago, Sophia de Mello breyner, ou Cesário Verde.

Em 1982 participou no Festival da Canção da Rádio Comercial com "Cantar brejeiro" e em 1983 obteve grande sucesso com "Ai Consta". O grande sucesso que se lhe seguiu "Menina (dos olhos de água) fez parte do álbum "Roupas de pátria roupas de mulher", lançado em 1987.