Morreu o rapper Juice WRLD aos 21 anos

Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O rapper norte-americano Juice WRLD, de 21 anos, morreu, este domingo, após uma viagem de avião.

A notícia é avançada pelo portal TMZ, que explica que o jovem morreu após a chegada ao aeroporto Midway, em Chicago, no Illinois. Foi imediatamente transportado para o hospital, onde acabou por morrer.

Segundo testemunhas que estavam no local, o jovem artista estaria a sangrar pela boca quando os médicos chegaram ao local.

Juice WRLD nasceu em Chicago e completou 21 anos na passada segunda-feira, sendo um dos artistas mais promissores da sua geração. Editou dois álbuns, o "Goodbye & Good Riddance", em 2018, e o "Death Race For Love", já este ano, chegando mesmo ao número um da tabela de vendas nos EUA.

Em 2018, tinha lançado um disco em colaboração com Future, o "Wrld On Drugs". Já este ano, esteve em digressão com a artista Nicki Minaj e lançou o tema 'All Night', com a banda K-Pop BTS.