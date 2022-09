Morreu o realizador Jean-Luc Godard

JN/Agências Hoje às 09:29 Facebook

O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, um dos principais nomes do cinema desde a estreia em longas-metragens com "O Acossado", em 1960, morreu, aos 91 anos, avançou o jornal francês "Liberátion", citando fontes próximas.

Parte fundamental da "Nouvelle Vague" francesa, movimento que revolucionou o cinema a partir dos anos 1950, Godard tem uma longa carreira premiada, que vai desde o galardão de melhor realizador, em Berlim, logo por "O Acossado", até um Óscar honorário, entregue em 2010 numa cerimónia à qual não compareceu.

Autor de obras influentes sobre várias gerações de realizadores como "O Desprezo" (1963), com Brigitte Bardot, "Bando à Parte" (1964), "Pedro, o Louco" (1965) ou os mais recentes "Filme Socialismo" (2010) e "Adeus à Linguagem" (2014), Jean-Luc Godard ficou conhecido "pelo seu estilo de filmar iconoclasta, aparentemente improvisado, bem como pelo seu inflexível radicalismo", como recorda o The Guardian no obituário do cineasta.