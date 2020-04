Morreu o realizador japonês Nobuhiko Obayashi aos 82 anos

Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador japonês Nobuhiko Obayashi, que abordou durante a sua carreira o terror da guerra, morreu esta sexta-feira, aos 82 anos, foi anunciado.

O 'site' oficial para o seu último filme, "Labyrinth of Cinema", anunciou na sexta-feira que o cineasta japonês morreu.

Obayashi tinha sido diagnosticado com cancro terminal em 2016 e tinham-lhe sido dados apenas alguns meses de vida, sendo que o realizador continuou a trabalhar, aparecendo, regulamente, numa cadeira de rodas.

O seu último filme estava previsto ser lançado no Japão no dia da sua morte, mas a data teve que ser adiada face à pandemia da covid-19, que levou ao fecho dos cinemas.

Obayashi realizou mais de 40 filmes ao longo da sua carreira, entre os quais "House", de 1977, "The Girl Who Leapt Through Time", de 1983, e "Hanagatami", de 2017.

O realizador japonês, que nasceu em 1938, teve a sua infância marcada pela Segunda Grande Guerra Mundial, tendo sempre se afirmado como um pacifista, postura que também transpôs para o cinema.