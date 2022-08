Morreu Olivia Newton-John, protagonista do filme "Grease"

A atriz e cantora de 73 anos morreu esta segunda-feira em casa, confirmou o marido à imprensa norte-americana.

Olivia Newton-John ficou conhecida pelo papel de Sandy no filme "Grease" (1978), onde fez par romântico com John Travolta. De acordo com o site "TMZ", que cita o marido, a atriz morreu em casa na Califórnia (EUA) junto a familiares e amigos. Estava a travar uma batalha contra o cancro da mama há mais de 30 anos, mas ainda não foi apontada uma causa para a morte.

A atriz, que tem nacionalidade britânica e australiana, começou a carreira artística na música. Na Austrália, aos 14 anos, formou uma banda com mais três raparigas. Participou em competições de música e foi incentivada pela mãe a mudar-se para Inglaterra, onde começou uma carreira a solo. Teve êxitos como "If Not for You" (1971), "Let Me Be There" (1973) e "Have You Never Been Mellow" (1975).

Mas foi com "Grease" (1978), uma adaptação de um espetáculo da Broadway, com a personagem Sandy que alcançou o estrelato mundial. Ao lado do ator John Travolta, Olivia Newton-John imortalizou canções como "You're the One that I Want" e "Summer Nights". Em 1981, lançou a canção "Physical", considerado um dos grandes êxitos dos anos 80.

Era ativista pelo ambiente e pelos direitos dos animais.

PUB

Foi diagnosticada com cancro da mama em 1992, teve vários períodos de remissão, mas voltou a ficar doente em 2017.