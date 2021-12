Morreu realizador Jean-Marc Vallée

Hoje às 09:27 Facebook

O realizador canadiano Jean-Marc Vallée faleceu aos 58 anos, no Quebec. As causas da morte são ainda desconhecidas.

O realizador foi encontrado sem vida na sua cabana no Quebec. Jean- Marc Vallée realizou "O Clube de Dallas", em 2013 que deram Óscares de Melhor Ator e Melhor Ator Secundário a Matthew McConaughey e Jared Leto.

Em 2014 realizou "Livre", protagonizado por Reese Witherspoon, que recebeu uma nomeação para Melhor Atriz.

O canadiano foi também produtor e realizador da minissérie de sucesso da HBO, "Big Little Lies", um romance adaptado de Liane Moriarty, protagonizado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Meryl Streep, que ganhou vários Globos de Ouro e Emmys.

O último projeto levado ao grande público foi a série "Sharp Objects", protagonizada por Amy Adams e nomeada para oito Emmys.

"É verdade que os meus últimos projetos apresentavam sobretudo personagens femininas. Forçamos o limite para capturar algo que parecesse real e autêntico", afirmou, numa entrevista publicada pela HBO em 2018.

Vallée estudou cinema no Collège Ahuntsic e na Universidade Québec, em Montreal. Em 2005 escreveu e dirigir "C.R.A.Z.Y.", um filme sobre a maioridade, em 2005, que o catapultou para Hollywood.

O amigo do realizador, Nathan Ross, descreveu Vallée como um "verdadeiro artista" que representava "criatividade, autenticidade e tentar as coisas de maneira diferente". "O maestro vai fazer muita falta. É um conforto saber que o belo estilo e impactante trabalho que ele partilhou com tudo o mundo continuarão vivos", escreveu num comunicado citado pelo New York Times.