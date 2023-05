Morreu Rita Lee, rainha do rock brasileiro

JN Hoje às 15:00, atualizado às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu na segunda-feira, aos 75 anos. Tinha sido diagnosticada com cancro do pulmão em 2021.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor da sua família, como sempre desejou", pode ler-se numa mensagem publicada na conta de Instagram da cantora brasileira.

Relacionados

Rita Lee, cuja causa da morte não foi divulgada, tinha sido diagnosticada em 2021 com um cancro no pulmão e estava desde então a fazer tratamentos.

PUB

O velório da artista, que é um dos ícones da música brasileira, será aberto ao público, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, na quarta-feira. "De acordo com a vontade de Rita, o seu corpo será cremado. A cerimónia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", concluiu a nota.

Com mais de 55 milhões de discos vendidos ao longo da carreira, iniciou a carreira no movimento psicadélico tropicalista ao lado dos Mutantes (1966-1972), mas foi-se sabendo transformar ao longo carreira, sem nunca perder criatividade. Nos anos 1970 migrou para o rock and roll mais ortodoxo dos Tutti Frutti (1973-1978), antes de abraçar um som mais radiofónico e pop ao lado de Roberto de Carvalho.