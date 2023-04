Morreu Ryuichi Sakamoto, o imperador discreto da eletro-pop

Sérgio Almeida Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Após uma longa batalha contra um cancro no cólon, o compositor e músico japonês Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos, confirmaram representantes do artista à imprensa do seu país. Para trás fica uma longa carreira a que não faltaram prémios ou a aclamação do público e da crítica.

Discreto em vida, Ryuichi Sakamoto despediu-se da carreira com o mesmo grau de comedimento. Depois de em dezembro se ter despedido dos palcos, com um concerto em streaming, e de ter lançado o último álbum, "12", já no início deste ano, o mais aclamado músico japonês do nosso tempo perdeu a batalha que enfrentava há muito com um cancro no cólon.

A morte, ocorrida na terça-feira, só foi anunciada neste domingo por representantes do artista na sua conta oficial do Twitter através de uma breve publicação em que figurava apenas a data do nascimento e do falecimento. No seu funeral, entretanto realizado, compareceram apenas familiares e amigos próximos.