Morreu Sidney Poitier, o pioneiro

Jorge Manuel Lopes Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator, cineasta, ativista e embaixador faleceu aos 94 anos nas Bahamas.

Primeiro negro a conquistar o Oscar de Melhor Ator (por "Os lírios do campo", de 1963), Sidney Poitier faleceu esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros das Bahamas, Fred Mitchell. Poitier tinha 94 anos.

Bahamiano-americano, Sidney Poitier iniciou carreira no cinema na década de 1950, atingindo o pico do reconhecimento e da fama nas duas primeiras décadas de atividade, graças a filmes como "Sementes de violência" de Richard Brooks (1955), "Os audaciosos" de Stanley Kramer (1958) e "Porgy e Bess" de Otto Preminger (1959). Os pontos altos, nos anos 60, encontram-se em "Um cacho de uvas ao sol" (1961) de Daniel Petrie, "Uma réstea de azul" (1965) de Guy Greene e num trio de importantes obras lançadas em 1967 que abordam questões raciais numa América em turbulência: "O ódio que gerou o amor" de James Clavell, "Adivinha quem vem jantar" de Stanley Kramer e "No calor da noite" de Norman Jewison.

Sidney Poitier foi também o primeiro ator afro-americano a conquistar um lugar de ampla visibilidade no estrelato da sétima arte, aproveitando a atenção dos media para dar visbilidade a questões como os direitos civis e o racismo naquele país.