Morreu Terry Jones dos Monty Python

O britânico Terry Jones, uma das figuras dos Monty Python, morreu, esta terça-feira, avança a BBC.

Segundo o canal público inglês, a notícia da morte de Jones, aos 77 anos, foi revelada hoje pelo seu agente.

Em 2016, o comediante, tinha anunciado que sofria de um problema neurológico raro, a demência frontotemporal. A família, em comunicado, informou que Jones morreu "com a sua mulher Ana Soderstrom a seu lado, depois de uma longa, extremamente corajosa mas sempre bem humorada batalha" contra a doença. "perdemos um homem bom, cómico e criativo", cujo "humor extraordinário deu prazer a milhões de pessoas durante seis décadas", acrescenta.

Terry Jones foi fundador do mítico grupo de comédia - com Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle e Michael Palin -, que se estreou na televisão em 1969, e foi o realizador de três dos filmes mais marcantes dos Monty Python: "Monty Python e o cálice sagrado, "A vida de Brian" e "O sentido da vida".

O artista nasceu em Colwyn Bay, no País de Gales, em 1942. Terry Jones esteve em Portugal em 2011, a convite do Festival Internacional de Cinema do Funchal, e em 2008 apresentou em Lisboa o musical "Evil Machines", no qual assinou o libreto e a encenação, com música original do compositor português Luís Tinoco.