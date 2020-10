JN Hoje às 14:04 Facebook

Tony Lewis, 62 anos, vocalista e baixista da banda britânica The Outfield, foi encontrado morto em casa, em Londres, na terça-feira.

"É com grande tristeza e pesar que anunciamos que Tony Lewis morreu de forma inesperada. Era uma grande alma que tocou muitas vidas com o seu amor, o seu espírito e a sua música. Adorava os fãs e aproveitou todas as oportunidades que para conhecer muitos deles. Por favor, respeitem a privacidade da família durante este momento difícil", informou a banda dos anos 80 numa mensagem publicada nas redes sociais.

Não foram ainda revelada a causa da morte do artitsta, que deixa mulher e dois filhos, sabendo-se apenas que o músico lutava há vários anos contra um cancro no fígado.

Formada em 1984, a banda britânica fez sucesso com "Since You've Been Gone", "Say It Isn't So", "Voices of Babylon" e "For You", mas foi com o tema "Your Love", do álbum de estreia "Play Deep" (1985), que se popularizaram. O último disco do grupo foi editado em 2011 e, depois disso, Tony Lewis lançou-se numa carreira a solo.