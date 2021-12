Morreu Veronica Forqué, uma das "chicas Almodóvar"

Hoje às 14:53 Facebook

A atriz espanhola Verónica Forqué, de 66 anos, foi encontrada morta esta manhã na sua casa em Madrid.

A hipótese principal é o suicídio, segundo os elementos dos serviços de emergência da Comunidade de Madrid que acudiram à sua casa.

A intérprete tinha falado em várias ocasiões sobre as depressões que sofrera, tendo abandonado recentemente as gravações do programa de televisão espanhol "Masterchef celebrity" justamente por problemas desse tipo, segundo seu próprio relato.

Forqué, uma das atrizes mais conhecidas e queridas do cinema espanhol por filmes como "'O que fiz para merecer isto?" de Pedro Almodóvar (1984), ou "Saia do mouro" de Fernando Colomo (1989), era filha do realizador e produtor José María Forqué e da escritora Carmen Vázquez-Vigo

Nascida em Madrid a 1 de dezembro de 1955, Verónica Forqué estudou Arte Dramática e também Psicologia.

A sua carreira ganhou um novo fôlego com o papel da prostituta Cristal no filme de Almodóvar de 84, tendo ganho o primeiro Goya como atriz secundária em "O ano das luzes" de Fernando Trueba, em 1986. Dois anos mais tarde conquistou o galardão para atriz principal graças a "La vida alegre ", também de Fernando Colomo. Ainda ganharia outro por "Kika", novamente pela mão de Pedro Almodóvar, em 1993.

"kika" de Pedro Almodóvar Foto: Direitos Reservados

Na vida pessoal, Verónica Forqué viveu uma longa relação com o realizador Manuel Iborra, de 1981 a 2014. Têm uma filha em comum, María Clara Iborra Forqué.