Morte de João Paes: Presidente da República evoca "amigo de décadas" que "fará falta"

Compositor e crítico faleceu em Lisboa aos 93 anos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje as "mais sinceras condolências" à família do compositor João Paes, que morreu na quarta-feira, e evocou um "amigo de décadas" cuja ausência "faz e fará falta".

"É já com muita saudade que o Presidente da República, amigo de décadas, cúmplice das tertúlias do São Carlos e de tantas outras iniciativas, evoca o compositor João Paes e apresenta as mais sinceras e sentidas condolências à família", lê-se num comunicado divulgado no portal da Presidência da República na Internet.

João Paes, na ótica do chefe de Estado, foi uma "figura distinta da cultura musical portuguesa das últimas décadas" e é "um homem muito distinto" e uma "ausência que faz e fará falta".

O compositor, musicólogo e crítico de música João Paes, antigo diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, morreu em Lisboa, na quarta-feira, aos 93 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Distinguido pela composição de "Os canibais", o filme-ópera de Manoel de Oliveira, João Paes foi também diretor da antiga Rádio Cultura (atual Antena 2), presidente da Juventude Musical Portuguesa e responsável pela programação musical da Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, na área da música erudita.

João Carlos de Freitas Branco Paes nasceu em Lisboa em 19 de janeiro de 1928, formou-se em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, e privilegiou sempre a atividade no campo da música, tendo sido aluno de composição de Joly Braga Santos (1924-1988), por sua vez um discípulo de seu tio, o compositor Luiz de Freitas Branco (1890-1955).

João Paes foi diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos entre 1974 e 1981, tendo aberto o palco do teatro lírico a óperas contemporâneas do século XX, como "Lulu" de Alban Berg, "Billy Budd" de Benjamin Britten, "Os diabos de Loudun" de Krzysztof Penderecki e "Elegy for young lovers", de Hans Werner Henze.

Promoveu igualmente a estreia de produções operáticas portuguesas como "Canto da ocidental praia" de António Victorino d'Almeida em 1975, "Em nome da paz" de Álvaro Cassuto em 1978, e a "Trilogia das barcas" de Joly Braga Santos em 1979.

Como compositor, destaca-se em particular o trabalho de João Paes como autor de música original para filmes de Manoel de Oliveira como "Benilde ou a Virgem Mãe" (1974), "Amor de perdição" (1976-1978), "Francisca" (1980), "Le soulier de satin" (1984-1985), "O meu caso" (1986) e "Os canibais" (1987), a ópera que dedicou ao realizador, que este transpôs para cinema e pela qual recebeu o prémio de melhor banda sonora no Festival Internacional de Sitges, em Espanha.