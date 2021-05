"Mosquito" de João Nuno Pinto lidera nomeados dos prémios de cinema Sophia

Hoje às 08:04 Facebook

O filme "Mosquito", de João Nuno Pinto, lidera as nomeações aos prémios de cinema Sophia, numa edição que reconhecerá as carreiras de Maria do Céu Guerra e de Sinde Filipe, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

"Mosquito", produzido por Paulo Branco e estreado nos cinemas em março de 2020, ainda antes da pandemia da covid-19, inspira-se numa história verídica do avô do realizador, passada em África, na Primeira Guerra Mundial.

É protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, no papel de Zacarias, o jovem soldado português que, em 1917, deambula por África à procura do pelotão.

O filme soma 13 nomeações para a décima edição dos Sophia, designadamente nas categorias de Melhor Realização, Melhor Filme, Melhor Ator Principal e Melhor Ator Secundário, a título póstumo para Filipe Duarte.

Com dez nomeações surge uma outra longa-metragem de ficção inspirada em factos reais e também produzida por Paulo Branco: "Ordem Moral", de Mário Barroso e com a atriz Maria de Medeiros, estreada em sala em setembro.

O filme conta a história de Maria Adelaide Coelho da Cunha, a herdeira do Diário de Notícias, que em 1918 abandonou a família para viver com o motorista. Descoberta, foi internada compulsivamente pelo marido e dada como louca, condição que sempre negou.

Carlos Saboga está nomeado para Melhor Argumento Original, o pianista Mário Laginha para Melhor Banda Sonora, Maria de Medeiros para Melhor Atriz Principal e Albano Jerónimo para Melhor Ator Secundário, entre outras nomeações.

A longa-metragem está ainda indicada para Melhor Filme e Mário Barroso está duplamente nomeado para Melhor Realização e Melhor Fotografia.

Além de "Mosquito" e "Ordem Moral", para o Sophia de Melhor Filme estão nomeados "Listen", de Ana Rocha de Sousa, e "O ano da morte de Ricardo Reis", de João Botelho.

Para Melhor Realização concorrem Ana Rocha de Sousa, João Botelho, João Nuno Pinto e o luso-suíço Basil da Cunha, com o filme "O fim do mundo".

Na categoria de Melhor Série ou Telefilme estão nomeadas "A espia" e "Crónica dos bons malandros", ambas com realização de Jorge Paixão da Costa, "Esperança", de Pedro Varela, e "Terra Nova", de Joaquim Leitão.

Este ano, o Prémio Sophia de Carreira será entregue à atriz Maria do Céu Guerra e ao ator Sinde Filipe.

Segundo a Academia Portuguesa de Cinema, este ano será atribuído, pela primeira vez, um prémio Sophia de Melhor Filme Europeu, que será escolhido "por um colégio de críticos e jornalistas de cinema".

Além dos nomeados, hoje foram ainda anunciados três outros prémios: O de Arte & Técnica para o livro "Projetar a Ordem: Cinema do Povo e Propaganda Salazarista 1935 -- 1954", de Maria do Carmo Piçarra, e uma menção honrosa para "Cinema Tivoli - Memórias da Avenida", de Duarte Mayer e João Rodrigues.

O prémio de Melhor Cartaz foi para o filme "Faz-me companhia", de Gonçalo Almeida, e o de Melhor 'Trailer' para Sebastião Varela, para o documentário "Zé Pedro Rock'n'Roll".

Os prémios Sophia são uma iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema e a cerimónia está marcada para 19 de setembro no Casino Estoril (Cascais), com transmissão televisiva na RTP2.