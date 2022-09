Motel X: sete dias a espalhar o terror nas nossas vidas

João Antunes Hoje às 20:09 Facebook

Começa esta terça-feira a 16.ª edição do MOTEL X. Realizador Dario Argento é a figura em destaque e vem ao festival de Lisboa. Será exibido o primeiro filme de terror português, que foi feito em 1911.

Depois do habitual "aquecimento", com "A Sinfonia das Trevas: 100 anos de Nosferatu", pela companhia teatral Primeiros Sintomas, celebrando o centenário da obra de Murnau, o "mockumentary" neozelandês "What we do in the shadows", na habitual sessão de cinema ao ar livre e o cine-concerto com "O Fauno das Montanhas", de Manuel Luís Vieira, com música ao vivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, começa hoje à noite formalmente a 16.ª edição do MOTEL/X, sem a qual já não podem passar os fãs do cinema fantástico e de horror - aos 16 anos, o festival de Lisboa é já muito mais valoroso do que o Fantasporto, que tem 42 anos...

Na sessão de abertura é exibido "Bodies Bodies Bodies", segunda obra da holandesa Halina Reijn, sobre um grupo de jovens ricos que planeia uma festa que, como o título indica, corre mesmo muito mal.

Muito Terror português

Citando os diretores artísticos Pedro Souto e João Monteiro, "16 anos desde a fundação do MOTELX, podemos finalmente dizer que o grande destaque é o cinema de terror português". A acompanhar o lançamento do livro "O Quarto Perdido do MOTELX - Filmes do Terror Português (1911-2006)", o festival exibirá várias obras do género de produção ou coprodução nacional.

Destaque para a animação stop-motion de Nuno Beato, "Os Demónios do Meu Avô", as estreias mundiais de "Criança Lobo", de Frederico Serra, e da coprodução com Espanha "O Corpo Aberto", com Victoria Guerra e José Fidalgo, ou a exibição do que o festival considera ser o primeiro filme de horror português, "Os Crimes de Diogo Alves", de 1911 - esta sessão traz uma partitura original de Bernardo Sassetti. Será ainda exibido mais um filme português resgatado do esquecimento: "Hotel da Noiva", realizado em 2007, nos Açores, por Bernardo Cabral.

Grande momento do festival será a presença de Dario Argento, que regressa ao MOTEL/X para estrear o novo "Dark glasses", já exibido no Festival de Berlim. A fita é um regresso às origens do mestre do "giallo", o policial italiano de suspense e horror, interpretado pela atriz e modelo Ilenia Pastorelli, que vive agora em Lisboa, e pela filha do realizador, Asia Argento.

"Dark glasses" integra a principal secção do festival, Serviço de Quarto, onde estão também "Final Cut", de Michel Hazanavicius, que inaugurou Cannes 2022, e produções do Canadá, Indonésia, República Dominicana ou Tunísia, representada pelo assombroso "Ashkal", exibido na Quinzena de Realizadores de Cannes.

Também de Cannes vem o iraniano "Holy Spider", de Ali Abbasi. A presença cada vez mais forte de mulheres realizadores a criar neste género específico da produção, a seleção do Méliès d"Argent - Melhor Longa Europeia inclui títulos como "Nightsiren", da eslovaca Tereza Nvotová, ou "A Banquet", filme de estreia da Ruth Paxton. A secção inclui ainda "Wolfkin", produção luxemburguesa de Jacques Molitor, que também estará presente em Lisboa, ou "Speak No Evil", coprodução entre a Dinamarca e a Holanda, que promete deixar os espetadores do MOTEL/X de cabelos em pé.

Tim roth a fechar

O festival termina dia 12 (sessão de encerramento na véspera), com a exibição de "Resurrection", de Andrew Semans, um thriller psicológico com Rebecca Hall e Tim Roth, estreado mundialmente em Sundance.

Pouco antes, Paulo Branco dará uma masterclass, incidindo no seu trabalho de produção de filmes de género, como os de Raoul Ruiz. Mas há mais, muito mais, a descobrir a partir de hoje nas salas do Cinema São Jorge e da Cinemateca Portuguesa.