M.Ou.Co acolhe estreia de Warhaus em Portugal

A partir deste domingo e até ao próximo mês de junho, o M.Ou.Co, no Porto, promove um ciclo especial de concertos que cobre (quase) todos os géneros. Warhaus é o primeiro nome a atuar, numa estreia absoluta nos palcos portugueses.

Projeto a solo do artista belga Marten Devoldere, Warhaus apresenta no domingo à noite "Ha ha heartbreak", o seu terceiro trabalho de originais.

O músico iniciou-se nas lides integrado na banda Balthazar, mas a solo investe em sonoridades mais próximas dos seus compositores de eleição, Leonard Cohen, Tom Waits e Serge Gainsbourg.

Ainda este mês, o M.Ou.Co recebe os britânicos Pale Blue Eyes (dia 12) e o músico português Frankie Chavez, que apresenta no dia 18 o seu novo projeto discográfico, "Alcântara".

Ainda antes destes espetáculos, o ciclo propõe, na noite de quinta-feira, um dj set do programa de rádio "Pérola Negra" (9 de março), a cargo de Xico Ferrão.

A agenda do corrente mês fica completa com a apresentação de "Origens em transição", do trio Ru-Snake (dia 21) e os concertos dos portugueses Balla (24 ) e Pongo (30).

O guitarrista Matt Elliot atuará às 21 horas do dia 1 de abril, The Slow Readers Club a 29 de abril, Raúl Midón (18 de maio), Columbia Mills (20 de maio) e o programa encerra com um concerto de Then Veils no dia 25 de junho. O preço dos bilhetes é variável.

M.Ou.Co. é o acrónimo para "Música e Outras Coisas". Este hotel é o primeiro do país dirigido para o mundo musical.