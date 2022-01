Mudanças diretivas e estatutárias no Estado emudecidas pela covid

Catarina Ferreira Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Graça Fonseca poderá estar de saída da Cultura, mas só no último ano fez várias mexidas nas direções artísticas. Eleições poderão desencadear mais alterações.

Em 2021, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, perdeu Tiago Rodrigues, considerado um dos melhores diretores artísticos da instituição - em 2019, o ator, encenador e dramaturgo foi distinguido com o Prémio Pessoa -, para o Festival d"Avignon, em França, o mais importante certame de artes performativas do Mundo. Para o suceder, o Governo escolheu Pedro Penim, que tomou posse em setembro, para um mandato de três anos. O fundador do Teatro Praga e do espaço Rua das Gaivotas 6 admitiu ter herdado "um projeto público estável".

No Porto, o Teatro Nacional São João (TNSJ) também poderá enfrentar mudanças. Se Pedro Sobrado foi reconduzido em março passado na presidência do Conselho de Administração, sobre a continuidade de Nuno Cardoso na direção artística do TNSJ, cujo mandato termina daqui a um mês, não há certezas. Contactada pelo JN, a tutela lembrou que há legislativas a 30 de janeiro e que a sucessão será decidida por quem então governar. Graça Fonseca poderá, portanto, estar de saída do Ministério da Cultura. Fontes ouvidas pelo JN asseguram que essa saída acontecerá mesmo que o PS vença as eleições.