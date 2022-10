Muita BD para ver na Amadora

F. Cleto e Pina Hoje às 22:14 Facebook

Com abertura oficial hoje e ao público no próximo sábado, a 33.ª edição do Amadora BD Amadora BD - Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora tem como tema base a Relação Portugal-França.

Neste âmbito propõe, no seu Núcleo Central, no Amadora Sky Skate Park, exposições sobre a série "Armazém Central", de Régis Loisel e Jean-Louis Tripp, os "45 anos de Thorgal", e o álbum "Os Les Portugais", de Olivier Afonso e Chico. A relação entre os dois países está igualmente patente na mostra colectiva "4 quartos (e são nossos)", que resulta da parceria estabelecida entre o Amadora BD e o Festival de BD de Lyon ,que reuniu quatro autoras, Mosi, Patrícia Guimarães, Elléa Bird e Blanche Sabbah, numa residência artística no Verão.

"Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, que depois de ter sido premiada na edição de 2021 como a Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português, foi nomeada para diversos prémios nos Estados Unidos e no mercado francófono, é objecto de outra exposição, sendo uma das mais aguardadas, a par da que assinala os "60 anos do Homem-Aranha", que proporcionou a vinda a Portugal de Bob McLeod, um dos desenhadores deste super-herói. Neste primeiro fim-de-semana estarão igualmente presentes Loisel, Tripp, Fred Vignaux, Marcello Quintanilha, Alfred ou Giampiero Casertano, bem com o um grande número de autores nacionais.

As criações de Jayme Cortez, António Jorge Gonçalves, André Carrilho, Hugo Van Der Ding ou Nunsky também são alvo de mostras monográficas.

O programa do festival, para além da Feira do Livro, conversas com os autores e sessões de autógrafos, inclui muitos lançamentos, entre os quais "O Bestiário de Isa", de Joana Afonso, "Dragomante, Prova de Fogo", de Filipe Faria e Manuel Morgado, "Uma chama imensa, de Ricardo Venâncio, "A Rainha dos Canibais", que marca o regresso de Miguel Rocha à BD, e a estreia de Cátia Sousa aka Kachisou com "Quero voar", cujos originais estão reunidos na "Exposição antológica - Comic Heart 2022".

"Elviro", de Paulo J. Mendes, "Zodíaco" e "Terror Negro", de Jayme Cortez, "Como antes", de Alfred, "A polaroid em branco", de Mário Freitas, a primeira BD portuguesa ilustrada por IA, ou "Kong the King #2", de Osvaldo Medina, são alguns dos lançamentos mais aguardados de uma lista que é longa e diversificada.

O ponto alto deste primeiro fim-de-semana, no dia 23, às 18h, no núcleo central do evento, será a habitual cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA)

que este ano atribui novamente um prémio pecuniário no valor de 5.000 €, Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.

O 33.º Amadora BD decorre até 30 de Outubro.