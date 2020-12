Muita música, dança e teatro até ao final do ano

Catarina Ferreira Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas últimas semanas de 2020 haverá uma intensa programação cultural de teatro, dança e música em vários pontos do país.

Como diz a velhinha música de Cy Coleman "The best is yet to come", e o melhor parece estar mesmo por chegar na programação cultural, neste ano de suspensão temporária da realidade, constituída, salvo raras exceções, por uma agenda cultural em que existiram janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro.

Teatro

Logo a abrir as hostes, dois dias de programação teatral fortíssima em que o problema será escolher o que ver.

O Teatro Nacional de S. João (TNSJ) arranca amanhã com um programa quase antropofágico. A sala portuense recebe uma encenação de Frank Castorf, histórico diretor da Volksbühne de Berlim, chamada "Bajazet considerando o teatro e a peste", uma leitura cruzada de Racine e Artaud durante quatro horas de teatro da palavra com o brinde de Jeanne Balibar, diva do teatro e do cinema franceses, no elenco. Outra sala do TNSJ, o Teatro Carlos Alberto, recebe "A criada Zerlina", com encenação de João Botelho e a interpretação de Luísa Cruz.

Nos mesmos dias, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, recebe "All together", estreia do encenador japonês Michikazu Matsune em Portugal. Um espetáculo que é um elogio à memória.

O Teatro da Trindade, também na capital, recebe "Ricardo III", que terá carreira até ao final de janeiro. O texto de William Shakespeare conta com encenação de Marco Medeiros e tem como protagonista Diogo Infante, num elenco de atores portugueses consagrados.

Dança

Se este é o primeiro Natal sem "Quebra-nozes" e grandes produções baléticas de Leste a rivalizarem pelos teatros nacionais, nem por isso se deixa de ter dança e com a prata da casa. O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe amanhã e sexta-feira o Quorum Ballet com "A sagração da primavera/Made in China". A companhia de Daniel Cardoso esteve uma temporada na China e trouxe inúmeras referências, influências, expectativas, conhecimento e história. Partindo da partitura musical de Stravinsky e da coreografia de Nijinsky, há uma adaptação feita pela chinesa Xie Xin, com influência visual do Exército de Terracotta de Qin Shi Huang.

O Teatro Camões, igualmente em Lisboa, acolhe duas novas criações de coreógrafos portugueses: Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal arquitetam "Primeira vez" para a Companhia Nacional de Bailado (CNB), num programa sobre o impulso no coletivo. Marco da Silva Ferreira propõe uma abordagem contemporânea de um corpo em (re)construção. Filipe Portugal, antigo primeiro bailarino da CNB, explora as memórias do seu percurso.

A fechar o ano do Teatro Municipal do Porto, o Teatro do Campo Alegre recebe dias 18 e 19 os Palcos Instáveis. Uma coprodução com a Companhia Instável que apresentará "1984", de Sara Bernardo.

música

Num ano sem festivais de verão, dezembro traz duas recompensas para quebrar o jejum dos melómanos.

O Theatro Circo, em Braga, recebe durante três dias o Festival para Gente Sentada. A abrir o eterno rebelde Jorge Palma e os bracarenses Ocenpsiea. Amanhã é a vez de Benjamim e Débora Umbelino, mais conhecida pelo nome artístico Surma, darem os seus concertos. E a encerrar, sexta-feira, há Samuel Úria e Labaq.

A Altice Arena, em Lisboa, acolhe amanhã e sexta-feira o festival Rádio SBSR.FM - Em Sintonia, de música portuguesa, que inclui concertos em três palcos, por onde vão passar nomes como ProfJam e Benjiprice, Capitão Fausto, B Fachada, Papillon, Chico da Tina, Afonso Cabral, Paulo Bragança, Amaura, Sreya, e o espetáculo "Closer integral - Joy Division 40 anos".