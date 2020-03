"Mulher na Idade Média" é o tema da Feira Afonsina de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira Afonsina de Guimarães vai decorrer de 18 a 21 de junho, com o tema "A Mulher na Idade Média". Este ano, assinala-se a décima edição da feira medieval da Cidade Berço com um recinto maior.

A Câmara Municipal de Guimarães anunciou, esta sexta-feira, que o recinto oficial da Feira Afonsina voltará a abranger, este ano, a zona baixa do Centro Histórico. Este é um alargamento da área da feira, uma vez que se mantém a zona do Castelo e Paços dos Duques, no Monte Latito, onde se realizou no ano passado.

A deslocalização da Feira Afonsina que foi testada no ano passado recebeu críticas, sobretudo por deixar de fora as principais praças do Centro Histórico. Assim, este ano a feira também acontece no Monte Latito, mas estende-se pelo largo Martins Sarmento, largo Cónego José Maria Gomes, praça de S. Tiago, largo da Oliveira, largo dos Laranjais e ruas adstritas.

Na próxima reunião da Câmara Municipal de Guimarães, agendada para segunda-feira, dia 09, vão ser votadas as normas de participação na feira. A proposta já contempla a "alteração da área de implantação", mas também mais deveres no que concerne à utilização e manuseamento de elementos de fogo e gás, por questões de segurança contra incêndios. As taxas de participação vão manter-se inalteradas.

Ao contrário de edições anteriores, a data da Feira Afonsina não vai coincidir o 24 de junho, feriado municipal em Guimarães por causa da Batalha de São Mamede, e dia de São João com festejos próximos, como no Porto e Braga. As cerimónias do feriado comemorativo da Batalha de São Mamede no 24 de junho, cujo programa será anunciado em breve, serão contíguas à realização da feira.