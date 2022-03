Mulheres leem mais mas vão menos a eventos culturais

Estudo da Gulbenkian confirma que a leitura é a exceção em que o público feminino mais ordena. Miguel Lobo Antunes espera que estes resultados "mereçam reflexão".

Todas as atividades culturais que implicam deslocação são mais frequentadas por homens. A conclusão é retirada do recente estudo sobre as práticas culturais dos portugueses, da Fundação Calouste Gulbenkian.

Miguel Lobo Antunes, jurista e antigo programador do Centro Cultural de Belém e Culturgest, autor do capítulo das práticas culturais por género/sexo, corrobora. "Nas práticas de saída que selecionei é completamente verdade. Não sei qual a razão que está por trás desses números, não as investiguei, mas estará relacionada com a situação da mulher em Portugal, com os trabalhos domésticos e com as crianças" contou ao JN.