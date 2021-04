Catarina Ferreira Hoje às 11:42 Facebook

Há várias mulheres de diferentes décadas que marcaram o cinema com as suas revoluções sociais, políticas, sexuais. Umas por inocência, outras por casualidade, deixaram rasto nas gerações que lhes sucederam.

Há 15 anos, o filme "Transe" de Teresa Villaverde ganhou dois prémios no Festival de Cinema Europeu de Lecce, em Itália. O filme expôs a realidade do tráfico de mulheres na Europa, chocando muita gente que se nega a ver esta realidade. Numa Europa que se quer como um paraíso de segurança, "Transe" abalou muitas consciências. Aqui pode rever a conversa da cineasta e da protagonista Ana Moreira que decorreu no LEFFEST: , que este ano regressa em novembro.

Neste dia há 19 anos morreu Linda Lovelace, nome artístico de Linda Susan Boreman. A atriz ficou famosa por filmes pornográficos como "Garganta funda", considerado uma revolução sexual, e por uma existência marcadamente miserável, tornando-se no final da vida uma ativista contra a indústria porno. Em 2013 foi lançado o filme biográfico "Lovelace".

Também neste dia faleceu Alida Valli, atriz italiana considerada em tempos "a mulher mais bonita do Mundo". Depois de ter estudado Centro Sperimentale di Cinematografia, em Roma, Valli iniciou a carreira no cinema em 1935 com "O chapéu de 3 bicos". Depois de um grande número de comédias, alcançou o sucesso como atriz dramática em "Piccolo mondo antico" (1941), dirigido por Mario Soldati, pelo qual ganhou o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Veneza.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Alida Valli protagonizou muitos filmes, incluindo "Stasera niente di nuovo" (1942), cuja canção "Ma l'amore no" se tornou um hino dos anos 1940 italianos.

Este filme quase foi censurado pelo regime de Benito Mussolini, mas finalmente foi permitido porque o romance em que se baseava era anti-soviético. Todavia, o público percebeu rapidamente que o filme era tanto contra o fascismo como contra o comunismo. Depois de várias semanas em cartaz, a obra foi retirada dos cinemas por decisão governamental.

Pouco depois dos 20 anos, Valli foi para Hollywood, atuando em filmes como a obra-prima de Alfred Hitchcock, "O caso Paradine" (1947). Aqui pode ver o filme completo:

Entre outros, a atriz juntou-se a Frank Sinatra na primeira apresentação não musical deste, "O milagre dos sinos" (1948), e esteve ao lado de Orson Welles e Joseph Cotten em "O terceiro homem" (1949) de Carol Reed, considerado um dos melhores filmes de sempre, inspirado no romance de Graham Greene.

Alida Valli regressou à Europa no início dos anos 1950 e protagonizou muitos filmes franceses e italianos. Em 1954 obteve grande sucesso com o melodrama "Sentimento", dirigido por Luchino Visconti. Em 1956 decidiu abandonar o cinema, concentrando-se no palco.

Morre também num 22 de abril, mas em 2017, Erin Moran. Tinha 56 anos. A atriz americana era conhecida sobretudo pela série "Happy days", mas também foi presença regular em "O barco do amor". Aqui, uma coreografia para lembrar os saudosos e brilhantes anos 1980.