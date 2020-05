Municípios querem gerir 30 milhões anunciados de "surpresa" para a Cultura

Sandra Freitas Hoje às 15:01 Facebook

Verba para a cultura municipal revelada por António Costa não foi falada com autarcas na reunião da ANMP.

A linha de financiamento de 30 milhões de euros para ser usada pelas autarquias em programação cultural, anunciada na sexta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, depois de uma reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Coimbra, foi afinal uma "surpresa" para os autarcas, até para os que estiveram no encontro. Os responsáveis não sabem a proveniência do dinheiro nem como será gerido, mas exigem ficar com a coordenação da nova linha de financiamento.

"O primeiro-ministro anunciou aos jornalistas 30 milhões para a cultura. Eu estive três horas na reunião e não ouvi nada disso. Falámos de cultura, mas ninguém falou de dinheiro", revelou ao JN o presidente da Câmara de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal, Ribau Esteves, partilhando as dúvidas de outros autarcas.