Museu do Porto quer ter futura morada no Palácio de São João Novo

Autarca Rui Moreira diz que acordo com o Estado está "para breve". Até lá, a Alfândega será o núcleo central do Museu do Porto, que é dirigido por Jorge Sobrado.

Decorrem contactos com o Estado para fazer do Palácio de São João Novo, em Miragaia, a futura morada do Museu do Porto. A revelação foi feita esta quarta-feira por Rui Moreira, na apresentação da nova identidade e programação do Museu, que é agora dirigido por Jorge Sobrado.

"Será um reencontro com a história do lugar e da cidade", disse o autarca acerca do Palácio que acolheu durante décadas o Museu de Etnografia e História.

Na cerimónia realizada na Alfândega, onde a partir de 2024 ficará sediado o núcleo central do Museu do Porto, Rui Moreira deu conta da existência de uma "enorme sintonia de vontades (Câmara, Ministério da Cultura e Direção Regional de Cultura do Norte)", acreditando que, "brevemente, será possível concluir um acordo para a gestão e utilização do Palácio, tendo em vista a sua reabilitação". Até lá, a partir de 2024, o edifício da Alfândega, à beira-rio, será o polo central.

"Esta nova fase representa um caminho mais consistente, estruturado e participado, fazendo dialogar a sua missão, as suas casas e programação com as bibliotecas municipais", explicou, colocando ênfase na interligação às bibliotecas.

A rede do Museu integra a Casa do Infante, o Reservatório, o Museu Romântico, o Museu do Vinho do Porto, a Casa Marta Ortigão Sampaio e o Museu Guerra Junqueiro. A estes espaços, vão juntar-se, no futuro, o Ateliê António Carneiro, o Museu da Indústria e o Rio de Vila, quando for visitável.

Para Jorge Sobrado, diretor do Museu do Porto e das Bibliotecas, o projeto que agora lidera promete ser um "reflexo" da própria cidade. A opção pela Alfândega foi enaltecida: "Afirma o compromisso de uma nova casa. Uma casa a que possamos chamar Museu do Porto, que será simultaneamente núcleo central, casa de partida e fio condutor da rede museológica municipal. A escolha deste lugar não foi inocente. Queremos que seja a morada, uma espécie de cais de ancoragem e de amarração".

Para assinalar o arranque, foi já lançada uma versão reformulada do site (www.museudoporto.pt), de melhor navegação, com conteúdos mais acessíveis e maior presença de elementos fotográficos.

Uma das apostas passará pela Biblioteca Errante, para compensar o encerramento da Biblioteca Pública, que entra em obras em 2024. Igualmente prometida está a evocação da pintora Aurélia de Souza. Será lembrada no dia do nascimento, com "criações no feminino, feitas a partir dos cadernos da artista".

Neste mês e no próximo, várias iniciativas vão pontuar o centenário do poeta Eugénio de Andrade. Durante o ano, o jazz chegará ao Reservatório e a música antiga à Casa do Infante. Até abril estão previstas mais de 90 propostas.

No programa também há a destacar a reabertura da Antiga Casa da Câmara, a chamada Casa dos 24, na Sé. No verão receberá uma exposição dedicada aquela obra e ao seu autor, o arquiteto Fernando Távora, no ano do centenário do seu nascimento. Manuel Real, o arqueólogo que dirigiu a primeira escavação no local e acompanhou Távora, vai colaborar. Bem perto, na rua de D. Hugo, o Arqueossítio também reabrirá, com uma museografia de apoio.