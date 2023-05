Museus celebram futuro sustentável na Noite e Dia Internacional a 13 e 18 de maio

Hoje às 11:56 Facebook

A Noite Europeia e o Dia Internacional dos Museus vão sublinhar, nos dias 13 e 18 de maio, o potencial destes espaços para a sustentabilidade e bem-estar, celebrando aquelas datas com dezenas de iniciativas culturais pelo país.

"Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" é o tema proposto, este ano, pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, data celebrada anualmente, desde 1997, para reforçar os laços dos museus com a sociedade.

Em Portugal, dezenas de entidades públicas e privadas do continente e arquipélagos dos Açores e da Madeira respondem ao repto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para que os museus nacionais e da rede portuguesa criem programações especiais para estas datas, habitualmente gratuitas.

Visitas guiadas e temáticas a exposições, às reservas de alguns museus, espetáculos de teatro, dança, circo e música, oficinas, palestras, entre outras iniciativas para todos os públicos compõem um programa geral que soma dezenas de atividades em todo o país.

Entre as duas dezenas que eventos que já se encontram previstos no programa geral, disponível ´online´ na página da DGPC, estão, em Lisboa, visitas guiadas "Um museu para todos", durante todo o dia internacional, no Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, que terá entrada livre também nas exposições da Casa-Atelier.

No Palácio Nacional da Ajuda, a manhã será preenchida com a iniciativa "Encontro de Esgrima no meu Palácio", numa parceria com várias entidades, entre elas a junta de freguesia local e a Federação Portuguesa de Esgrima.

A norte, no Paço dos Duques e no Castelo de Guimarães, irá decorrer, no mesmo dia, o Teatro de Marionetas "O Afonso e a Constança, primeiros duques de Bragança!", que dá a conhecer a casa senhorial que o rei Afonso I mandou construir para ali viver com a segunda mulher, Constança de Noronha.

No Porto, o Museu dos Transportes e Comunicações será palco de uma "Caça ao Tesouro" na Alfândega, com a descoberta dos espaços e histórias do edifício com recurso a pistas, caixas mistério, com objetos da Coleção Aduaneira, e jogos tradicionais, convidando o público em geral a conhecer a Alfândega do Porto sob novas perspetivas.

Anualmente, mais de 40 mil museus participaram no evento, em todo o mundo, segundo o ICOM, enquanto a DGPC organiza um levantamento dos espaços museológicos integrados na Rede Portuguesa de Museus dispostos a juntarem-se às celebrações do Dia e da Noite dos Museus, iniciativa lançada em França, em 2005, que centra as celebrações em horário noturno.

Este ano, o ICOM incentiva os museus a mostrarem o seu potencial transformador para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar: "Os museus podem dar um contributo importante para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades", sublinha a organização não-governamental num texto divulgado ´online´ para justificar o tema, acrescentando que "podem ter um efeito-cascata para motivar mudanças positivas" no mundo.

Desde 2020 que o ICOM alinha o tema anual com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e em 2023 elencou três, particularmente dirigidos aos museus de todo o mundo.

São eles o combate ao isolamento social e a promoção da inclusão e da saúde mental em todas as idades, na ação ambiental, tomando medidas urgentes para combater o impacto das alterações climáticas, e a sensibilização para a perda da biodiversidade, incentivando a proteção da vida na Terra, e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

Segundo o ICOM, estas ações para um futuro sustentável podem ser promovidas através de programas educativos, exposições, investigação e divulgação nas comunidades onde os museus estão inseridos.

O ICOM é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus, criada em 1946, dedicada à preservação e divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de orientações de boas práticas, difundidas por comissões nacionais com atividade em 146 países.