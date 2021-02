Museus da Chapelaria e do Calçado com visitas virtuais

Hoje às 17:59 Facebook

Os museus da Chapelaria e do Calçado, ambos em São João da Madeira, lançaram esta segunda-feira, visitas virtuais gratuitas aos respetivos espaços, em formato interativo, a três dimensões e 360 graus.

Esta nova oferta tecnológica já estava a ser preparada antes da pandemia, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira. A ideia é que as coleções dos dois museus possam ser conhecidas "a partir de qualquer parte do mundo".

Em 2019, o Museu da Chapelaria recebeu 19 mil visitantes e o Museu do Calçado 10 mil. Já no final de 2020, a bilhética do primeiro caiu para 3.900 entradas e a do segundo para 3.300.

Jorge Sequeira espera que as visitas virtuais contribuam para inverter esta quebra e reforcem o papel dos dois museus como "âncora do projeto de Turismo Industrial" que o município vem dinamizando há nove anos, com recursos a equipamentos culturais, centros tecnológicos e unidades industriais.

A diretora dos museus da Chapelaria e do Calçado, Joana Galhano, ressalva que o formato virtual "não substitui a visita presencial", funciona apenas como um "complemento que permite a preparação prévia do que poderá ser a experiência 'in loco'", com tudo o que ela envolve de descoberta da coleção e de participação em atividades do serviço educativo.

O visitante virtual pode optar entre três formatos de visualização dos museus - casa de bonecas, maqueta arquitetónica ou através de plantas piso a piso - e selecionar a ordem dos respetivos conteúdos, de acordo com o menu definido por cada museu.

É possível aprofundar aspetos relativos a "marcas e fabricantes", às funções da máquina "bastissosa", ao "ofício de sapateiro", às etapas de "acabamento", aos testemunhos de ex-operários, entre outros.

Por enquanto, essas duas visitas através da internet só estão disponíveis em língua portuguesa, masjá está a ser preparada uma versão em inglês. Estão também a ser criados conteúdos sobre as exposições permanentes e temporárias de ambos os museus, para que a experiência virtual seja regular e renovada.