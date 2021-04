Catarina Ferreira Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro dia de reabertura dos museus e galerias de arte com enchente no Museu do Holocausto.

Este é um dia histórico para a cultura", afirmou Graça Fonseca, ministra da tutela no dia em que se assinalou a reabertura dos museus, monumentos e galerias de arte, no âmbito do plano de desconfinamento do Governo, depois de quase três meses encerrados.

Apesar de o Governo ter indicado 5 de abril para a reabertura, este é um dia em que, por norma, os museus estatais estão encerrados.