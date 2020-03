Museus exibem-se através da Internet

Catarina Ferreira Hoje às 08:52 Facebook

Museu do Prado faz diretos nas redes a explicar obras para entreter quem está fechado em casa. 1200 instituições culturais têm coleções online.

A indicação é que a agenda cultural não ressuscitará antes da Semana Santa, mas a cultura não se dá com a quietude. O Museu do Prado, em Madrid, pôs os conservadores a fazerem diretos no Instagram ou no Facebook para conversar sobre os quadros que exibe nas suas paredes. A National Gallery, em Washington, nos EUA, fez o mesmo. O MoMA, em Nova Iorque, criou a hashtag #museumfromhome, e criou uma rubrica com dicas sobre os processos artíticos.

Mas a criação destas iniciativas é apenas um complemento aos catálogos anteriormente disponíveis online e que já permitiam conhecer, através dos ecrãs, o melhor do património cultural do Mundo.