Música brasileira em Portugal é um fenómeno que não pára de alastrar

Por todo o país, sucedem-se eventos dedicados ao "país irmão". Forte comunidade imigrante é uma das causas.

A quinta edição do North Festival vai ter um dia dedicado à música brasileira. Acontece já no dia 27 e traz de novo Ivete Sangalo, 12 anos depois, ao Norte de Portugal. Mas os eventos focados nos ritmos do país irmão não ficam por aí. Só estreias ao vivo de monta há três: Brasil Vibes, no Altice Arena, a 26; BRFest, na Praia do Relógio, Figueira da Foz, a 15 e 16 de julho; e Brazil Groove Music, de 15 a 19 de agosto, no Multiusos de Guimarães.

Como se não bastasse, ainda com datas a anunciar, mas com regresso garantido em 2023, o Villamix, um dos maiores festivais de música do Brasil, aterra em Lisboa, depois dos adiamentos devido à pandemia.