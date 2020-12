Música de filmes de Fellini ao vivo em Lisboa

Jorge Manuel Lopes Hoje às 15:02 Facebook

Orquestra Metropolitana apresenta composições de Nino Rota para mestre do cinema italiano.

À boleia das celebrações dos cem anos do nascimento de Federico Fellini, a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) sobe domingo, 6 de dezembro, ao palco do Cinema São Jorge, em Lisboa, para interpretar música composta pelo conterrâneo Nino Rota (1911-1979) em redor de algumas obras do cineasta italiano falecido em 1993.

A atuação, batizada "Um Século de Federico Fellini", acontece pelas 11 horas, inclui uma suíte da música do filme "Amarcord" (1973) e uma suíte do bailado "La Strada", criada em 1965 e baseada na longa-metragem homónima de 1954. Entre estes dois momentos ouvir-se-á um "Concerto Soirée", em cinco andamentos, trabalho extra cinematográfico de Rota em que à Metropolitana de Lisboa se junta, como solista, o pianista Benedetto Lupo. A OML será dirigida por Rui Pinheiro.