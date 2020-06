Música nova no regresso aos palcos de Carolina Deslandes

Filipa Silva Hoje às 10:22 Facebook

É com "algumas músicas novas", uma imagem de palco renovada e muitas saudades de voltar a atuar com a banda que Carolina Deslandes se prepara para apresentar em concerto, dia 21 de junho, na plataforma Cliveon.

À sua frente, no espaço Theatro, no Cacém, haverá um número muito limitado de espectadores.

A sala principal da plataforma é virtual, com transmissão em livestream a partir do local do espetáculo, sempre às 21h30, e com bilhetes Gravar e Fechar a um preço simbólico: 2 euros. Mais de 12 mil pessoas reservaram um lugar para o concerto da artista, que marca a antestreia do projeto.

"Houve um período em que foi muito importante oferecer a música, mas para continuar a haver música e estruturas que vivem dela é

preciso termos consciência que há um mercado", afirma a artista ao JN, depois de um período de confinamento "muito assustador profissionalmente". "A quantia é simbólica, mas se forem muitas pessoas já é uma receita significativa e, neste momento, para nós, artistas e técnicos, pode fazer muita diferença", conclui.

Pedro Abrunhosa do arranque oficial

O espetáculo de Carolina Deslandes é o prólogo, antes do arranque oficial da Cliveon , que está agendado para 1 de julho com Pedro Abrunhosa a partir do Hard Club, no Porto.

A plataforma Cliveon - Culture Live Online abre oficialmente a 1 de julho com salas de espetáculo digitais, que vão ser emitidos em streaming. Logo no primeiro dia, está programado um concerto de Pedro Abrunhosa. No dia seguinte, haverá humor: António Raminhos junta-se ao humorista brasileiro Maurício Meirelles para uma competição amigável: "O meu país é pior que o teu".

A Cliveon anunciou outra novidade: com a reabertura das salas, será emitido um número "muito limitado" de ingressos VIP, que darão

entrada física no local onde será realizado o espetáculo.

A plataforma Cliveon nasceu em maio com o objetivo de rentabilizar e profissionalizar o mundo das emissões virtuais em direto. Estão previstos concertos, peças de teatro, stand-up, de dança, visitas a museus ou conferências.