Música regressa a Paredes de Coura com Courage Club

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Após dois anos de silêncio por causa da pandemia, a música voltará a ouvir-se em Paredes de Coura.

A Ritmos, promotora do Vodafone Paredes de Coura, que teve de cancelar as edições de 2020 e 2021, organizou um festival para encher o coração da vila em vésperas de Natal. O evento, com 23 bandas nacionais no alinhamento (os ingleses PVA são a exceção), decorrerá em três espaços cobertos no centro da localidade: o palco principal numa tenda instalada no Largo Hintze Ribeiro e extensões na Caixa da Música e no Quartel das Artes. A lotação é de 800 pessoas e esgotou muito antes da estreia.

Nos últimos dias, por causa das novas regras relacionadas com a pandemia, a organização teve de rever as condições de acesso, mas, segundo João Carvalho, da Ritmos, "nada que belisque" o tão esperado festival, que dá pelo nome de Courage Club. "Nunca um nome assentou tão bem a um evento. Quando o planeamos já era um ato de coragem, agora [com o aumento de casos e a nova variante ómicron] maior se torna", afirma o promotor, referindo que realização dos concertos será sujeita "a algumas precauções, como uso de máscara e testagem à entrada", mas permitirá a Coura matar saudades dos festivaleiros.