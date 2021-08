Música regressa a Vilar de Mouros para celebrar meio século de festival

Meio século depois do primeiro festival, Vilar de Mouros vai celebrar a data com um fim de tarde e noite de música a 28 de agosto.

David Fonseca, a Banda do Filme "Variações", Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves (Live DJ set) e Bunny Kills Bunny fazem o alinhamento do cartaz.

Os bilhetes são gratuitos e podem ser levantados nos postos de turismo de Caminha, Vila Praia de Âncora e na Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, a partir da próxima segunda-feira, pelas 11 horas, com limite de dois bilhetes por pessoa.

O evento começa com Bunny Kills Bunny (18.30), seguindo-se a Banda do Filme "Variações" (19.40), David Fonseca (21.10) e encerrando com Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves (Live DJ set) (22.30).

A primeira edição do festival, há 50 anos, teve em palco Elton John, Manfred Mann, Quarteto 1111, Duo Ouro Negro e Amália Rodrigues. Foi organizada pelo célebre "Doutor António Barge".