Música só para viola e uma cabana

"Andaluzia" é o novo disco de viagem de Sean Riley e tem mão de Paulo Furtado. É apresentado hoje no Porto.

A imagem de uma antiga cabana de pescadores foi o íman que atraiu Afonso Rodrigues para Matalascañas, no Sul de Espanha, enquanto procurava um lugar para compor e gravar o sucessor de "California", álbum de 2018 criado em motéis e estradas do oeste dos EUA na companhia de Paulo Furtado (ou The Legendary Tigerman). A nova aventura durou "três dias e três noites e gerou cinco temas", reunidos no EP "Andaluzia", que será interpretado hoje na íntegra no Passos Manuel, no Porto, juntamente com outro repertório do fundador de Sean Riley & The Slowriders e dos Keep Razors Sharp.

"Gravar fora de estúdios convencionais e viajar" é o lema que presidiu às duas jornadas musicais, que poderão ter sequência, diz Sean Riley: "Ainda não há sítio nem calendário, mas a vontade está lá: o importante é que a experiência seja sempre maior do que o resultado". Ganhou-lhe o gosto em 2017, quando Paulo Furtado o convidou a visitar o estúdio onde gravava o álbum "Misfit" - o rancho de La Luna, em Joshua Tree, na Califórnia. Dali partiram para Los Angeles, Tijuana, voltaram a norte, para São Francisco, desceram outra vez pelo Big Sur. Pelo caminho, Riley compôs e escreveu, Furtado gravou e fotografou.