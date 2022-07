Musical "7, anos 70" aos fins de semana no Casino Estoril

JN Hoje às 16:28 Facebook

O Auditório do Casino Estoril estreou, na semana passada, o musical "7, anos 70", uma produção da Artfeist.

"7, anos 70" é um espetáculo de teatro musical que convida o público a recordar os acontecimentos mais marcantes da década de 70, cantados através da música que mais a marcou. Contando com a participação de Henrique Feist, Valter Mira, Catarina Clau e Débora Gonçalves e com a direção musical de Nuno Feist, tem a missão de "educar" mas também "entreter, revisitando a história e a cultura" da sétima década do século passado, nota a produção do espetáculo, sublinhando que o número 7, em numerologia, é considerado "sagrado e místico", indicando "a procura pela perfeição".

"São muitos os acontecimentos que deixaram a sua marca na história dos anos 70, a ditadura em Portugal é derrubada com cravos, sucedem-se as independências das colónias portuguesas. Acaba a guerra no Vietname. Estalam outras... Na vizinha Espanha, o Franquismo termina, nascem outras ditaduras... Nixon é deposto. Thatcher e Pintasilgo são as primeiras mulheres a exercerem o cargo de primeiras-ministras no Reino Unido e em Portugal, respetivamente. O massacre nas Olimpíadas de Munique ecoará durante o resto da década. E também com ecos na Eurovisão, toda a história da Europa muitas vezes ecoou neste certame", pode ler-se num comunicado, que destaca ainda o aumento dos movimentos ambientalistas, as crises petrolíferas e icónicos produtos cinematográficos, como a "Guerra das Estrelas", e musicais, como a dupla Simon e Garfunkel ou o fim dos Beatles.

Estreado no Auditório do Casino Estoril a 14 de julho, o musical "7, anos 70" acontece de sexta-feira a domingo, às 22 horas. O preço dos bilhetes é de 15 euros, para maiores de 16 anos.