Músicas do Mundo em Sines até sábado

Os concertos do 22.º Festival Músicas do Mundo arrancam esta segunda-feira naquela cidade da costa do Alentejo, depois da abertura na aldeia de Porto Covo. Angélica Salvi e Paulo Bragança atuam a partir das 21 horas.

A harpista espanhola Angélica Salvi e o cantor de fado português Paulo Bragança estreiam, esta noite, o palco da segunda semana do 22.º Festival Músicas do Mundo, que se transfere para Sines, depois da abertura na aldeia de Porto Covo. O festival, que regressou depois da paragem forçada de dois anos, prossegue até ao próximo sábado, com uma programação que prevê um total de 47 concertos de artistas de quatro continentes, mais concretamente de 27 países e regiões. Amanhã, pode contar com as atuações de Zaur Nagoy (Circássia, Federação Russa) e de Lakha Khan (Rajastão, Índia), às 21h30 e 22h30, respetivamente, no Centro de Artes de Sines; e, a partir das 24h, do coletivo português Simply Rockers Sound System, no Castelo.

O programa desta edição está dominado por mulheres, como as brasileiras Ava Rocha, Bia Ferreira e Letrux, a chilena Ana Tijoux, a cubana Omara Portuondo, e as portuguesas Dulce Pontes e Sara Correia. Re:Imaginar Monte Cara, de Cabo Verde, e os portugueses Club Makumba, Fado Bicha e Pedro Mafama, estão também no cartaz deste ano, assim como o "cruzamento de geografias", através de projetos conjuntos, 'multinacionais', como os de Batida B2B DJ Dolores (Portugal / Brasil), Guiss Guiss Bou Bess (Senegal / França) e KUTU (Etiópia / França).

Além dos concertos, a programação do festival inclui uma série de iniciativas paralelas, como exposições, 'workshops', visitas guiadas, animação de rua, uma feira do livro e do disco e debates. Como é tradição deste festival, uma boa parte dos espetáculos são gratuitos - e foram os do fim de semana de abertura, em Porto Covo -, e serão os que se realizarão no palco da Avenida Vasco da Gama e no Castelo de Sines, durante a tarde. O bilhete é necessário para os concertos noturnos no Castelo e para os que se realizam no Centro de Artes de Sines, como é o caso dos dois espetáculos desta noite.

"Estou muito feliz de estar nesse lugar tão lindo. Todo o lado que você olha é bonito. Não tem um lado feio. Estou emocionada. E do palco, durante o dia, estava encantada com a vista de cima do palco. Pelo amor de Deus, que vista é essa, gente", referiu, em entrevista à Lusa, a cantora brasileira Marina Sena, no encerramento do primeiro fim de semana do festival, em Porto Covo.