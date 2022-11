Músico Paulo Jobim morre aos 72 anos

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

O cantor e compositor brasileiro Paulo Jobim, filho mais velho do maestro António Carlos Jobim (Tom Jobim), morreu na manhã de hoje aos 72 anos numa clínica no Rio de Janeiro.

Paulo Jobim não resistiu a um cancro na bexiga descoberto há cerca de uma década.

Formado também em arquitetura, o primogénito de Tom Jobim (1927-1994) estava internado há três semanas no Hospital São Vicente, na zona sul carioca.

Atualmente, era presidente do Instituto António Carlos Jobim (IACJ), que serve para preservar a obra do histórico maestro brasileiro.

Nascido em 4 de agosto de 1950 no Rio de Janeiro, Paulo Jobim, além do pai, colaborou com artistas como Chico Buarque e Milton Nascimento.

Paulo Jobim conta com algumas atuações em Portugal com os Banda Nova, os Quarteto Jobim Morelenbaum e os Jobim Trio.